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В России оценили французские РСЗО на Украине

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Реактивная система залпового огня американского производства M270
Реактивная система залпового огня американского производства M270.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), поэтому Киеву отправлены французские LRU M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS). Такую оценку MK.RU привел военный эксперт Алексей Леонков.

«Ракеты, которые запускают системы залпового огня, мы сбиваем. По большому счету, нет никакой разницы, какое это РСЗО — турецкое, американское, польское, немецкое... Опасность от французских LRU, конечно же, существует. И задача наших зенитных ракетных комплексов — снять эту опасность», — заявил специалист.

По его мнению, поставки связаны не только с нехваткой самих систем, но также и снарядов к ним.

«США поставили Киеву партию из 16 HIMARS, потом еще 16. Дополнительно завезли мелкие партии MLRS и MARS II, но если посмотреть статистику российского военного ведомства, то эти комплексы выбиваются. Значит, нужны еще поставки», — сказал эксперт.

В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна получила от Франции четыре РСЗО LRU M270 MLRS.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
HIMARS
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1 комментарий
№1
01.12.2022 12:04
Цитата, q
заканчиваются американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
- заканчиваются? Хоть одну уничтожили?
0
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