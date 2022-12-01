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Нарышкин: Варшава планирует аннексировать западноукраинские территории

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Председатель Российского исторического общества (РИО), директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества (РИО), директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости Максим Блинов

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин проинформировал, что Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий, расположенных на западе Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины", - заявил Нарышкин.

Глава СВР убежден, что власти Польши проявляют настойчивость, переживая, что другие страны НАТО в ближайшее время будут вести переговоры с Россией, а интересы Варшавы при этом соблюдаться не будут.

"Между тем в Варшаве уверены, что заслужили щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь", - отметил Нарышкин.

Он также напомнил, что Польша понесла существенные расходы, приютив тысячи украинских беженцев. 15 ноября после падения на территории Польши ракет претензии Варшава "проглотила" по наущению США и ведущих европейских стран".

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Польша
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Нарышкин Сергей
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