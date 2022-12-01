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ТАСС

СМИ: Индия и Франция создадут группу для изучения опыта военных действий на Украине

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Российский военнослужащий в зоне специальной военной операции на Украине
Российский военнослужащий в зоне специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости

По данным Hindustan Times, целью специалистов будет "извлечь оперативные, военно-логистические и политические уроки" из продолжающихся боевых действий

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноября. /ТАСС/. Индия и Франция создадут рабочую группу экспертов с целью анализа военных действий на Украине. Об этом в среду сообщает газета Hindustan Times.

По ее информации, целью специалистов будет "извлечь оперативные, военно-логистические и политические уроки" из продолжающихся боевых действий. Уточняется, что в рабочую группу войдут "представители министерств иностранных дел и силовых ведомств двух стран".

Ожидается, что создание этой группы и другие вопросы будут обсуждаться в ходе визита в Индию в январе 2023 года Эммануэля Бонна, дипломатического советника президента Франции Эммануэля Макрона.

Как отмечает Hindustan Times, решение о создании рабочей группы по Украине было принято на фоне активно расширяющегося взаимодействия Нью-Дели и Парижа в сфере обороны и безопасности.

28 ноября министр обороны Франции Себастьен Лекорню в ходе визита в Индию провел встречи с коллегой Раджнатом Сингхом, министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром и советником по национальной безопасности Аджитом Довалем, на которых, в частности, обсуждались перспективы двухстороннего военно-технического сотрудничества.

По данным издания, стороны очень близки к подписанию соглашения о совместном проектировании, разработке и производстве высокотехнологичных платформ, необходимых для ведения войн будущего. Индия и Франция также намерены углубить сотрудничество в изучении морского дна и космического пространства с упором на совместное проектирование, разработку и производство для этого оборудования в Индии под эгидой программы премьер-министра Нарендры Моди "Атманирбхар Бхарат" ("Самодостаточная Индия").

Индия и Франция также решили сотрудничать в области кибербезопасности и осуществлять обмен космическими технологиями. Страны ведут переговоры о совместных исследованиях и разработках авиационных двигателей, истребителей и подводных лодок. 

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Индия
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Франция
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