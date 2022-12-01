Блинкен назвал продолжение помощи Киеву единственным способом добиться урегулирования

Как заявил госсекретарь США, это "поможет обеспечить Украине максимально сильную переговорную позицию"

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти США считают продолжение поддержки Западом Киева единственным способом обеспечить урегулирование ситуации на Украине. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду в Бухаресте на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

"Лучший способ действительно приблизить перспективы настоящей дипломатии - это продолжать нашу поддержку Украины и продолжать склонять ситуацию на поле боя в ее пользу. Это также поможет обеспечить Украине максимально сильную переговорную позицию <...>, когда появится стол для переговоров. Если Россия не прекратит начавшуюся агрессию, то это единственный путь к справедливому и прочному миру", - утверждал он.

Блинкен в среду утверждал, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО на заседании в румынской столице заявили о решимости и далее оказывать помощь Украине, раскола поддерживающей Киев коалиции Запада не будет.

По версии главы американкой дипломатии, который выступал на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания, Москва хочет "поднимать цены на энергоносители, продукты питания и другие расходы домохозяйств не только в Европе, но и во всем мире, а затем попытаться расколоть коалицию" западных стран. По утверждению госсекретаря, Москва считает, что, "если сможет просто поднять цены достаточно высоко, мир откажется от Украины и оставит ее на произвол судьбы". Он добавил, что данная "стратегия не работала и не будет работать", Запад "будет продолжать доказывать, что она ошибочна". "Это то, что я услышал ясно и убедительно от каждой страны [альянса] здесь, в Бухаресте. Мы знаем, что выступить в защиту Украины означает пойти на тяжелые издержки, особенно для наших европейских союзников, но цена бездействия была бы гораздо выше", - полагает Блинкен.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о том, что рост цен, инфляция на Западе, а также проблемы с продовольствием и в энергетике являются результатом системных ошибок экономической политики действующей администрации США и европейской бюрократии, а Россия и проводимая ей специальная военная операция на Украине не имеют к этому отношения.