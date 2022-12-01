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Военное обозрение

Британское издание: Россия пытается истощить украинскую ПВО, запуская ракеты без боеголовок

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Источник изображения: topwar.ru

Запасы крылатых ракет у России подходят к концу, поэтому российские военные вынуждены использовать ракеты, разработанные для нанесения ядерных ударов, но без боеголовок. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Пентагона.

По версии британского издания, российские войска вынуждены применять ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов, но без боеголовок, для ударов по территории Украины. Делается якобы для того, чтобы таким способом заставить украинскую ПВО тратить такие дефицитные зенитные ракеты.

В общем, Россия стреляет "болванками", чтобы истощить противовоздушную оборону Украины. По крайней мере так пишет Reuters, ссылаясь на американского чиновника. Тот тоже не с пустого места взял эту информацию, как оказалось, "махинации" российских военных "раскрыла" британская разведка. По сведениям британцев, российские военные будто бы снимают ядерные боеголовки с ракет для ударов по Украине. Соответствующий вывод был сделан на основе снимков ракеты Х-55 - дозвуковой крылатой ракеты воздушного базирования, разработанной в Советском Союзе для доставки ядерного заряда.

Сообщается, что данная ракета без ядерной боевой части применяется для ударов по объектам критически важной инфраструктуры, нанося поражение за счет "кинетической энергии и остатков топлива". Сразу видно, что британская разведка провела глубокий анализ применения ракет Х-55.

Это, конечно, то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить последствия работы систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы

- приводит издание слова американского чиновника.

Стоит отметить, что в России уже давно используется ракета Х-555, являющаяся глубокой модификацией Х-55. В отличие от базовой ракеты, Х-555 оснащается кассетной боевой частью или многофакторной (осколочно-фугасно-зажигательной) массой 410 кг. Ракета Х-555 неоднократно применялась в Сирии для ударов по боевикам.

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Страны
Великобритания
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
Х-555
Проекты
Ядерный щит
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