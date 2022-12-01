Шойгу сообщил, что число военных учебных центров при федеральных вузах увеличат до 120

Студенты Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики во время занятий на военной кафедре.

По его словам, это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Шестнадцать военных учебных центров будет создано при федеральных государственных вузах РФ, общее число аналогичных формирований увеличится до 120. Об этом в среду заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Министерство обороны РФ реализует данное направление совместно с министерством науки и высшего образования с 2021 года. "За это время было образовано восемь новых центров. Уже тысяча студентов прошли в них военное обучение. Предлагается создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120", - отметил Шойгу.

По его словам, это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил РФ.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков в 2021 году сообщал, что с созданием восьми новых военных учебных центров их общее количество составит 104.