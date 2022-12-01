В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

ЦАМТО 30 ноября. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 30 ноября прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Ниже основные тезисы выступления Сергея Шойгу на заседании приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Начиная работу, министр обороны предложил рассмотреть ход выполнения плана создания военных учебных центров при федеральных государственных вузах.

Сергей Шойгу напомнил, что к решению этой задачи Министерство обороны приступило в 2021 году совместно с Министерством науки и высшего образования. За это время было образовано восемь новых центров, в которых военное обучение прошли уже 1000 студентов.

"Предлагается создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120. Это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности Вооруженных Сил", – сообщил министр обороны.

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Вторым вопросом на повестке заседания стало формирование государственного оборонного заказа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Как отметил глава военного ведомства, в результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации возросли требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году оптимизирована реализация действующих и заключенных новых госконтрактов. При этом в полном объеме обеспечено их авансирование.

"На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%, – заявил Сергей Шойгу. – В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%".

Министр обороны также добавил, что сегодня важно сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска. Кроме того, необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции.

В продолжение темы глава военного ведомства поднял вопрос, касающийся развития ракетных войск и артиллерии с учетом опыта специальной военной операции.

По словам Сергея Шойгу, эффективное огневое поражение противника – важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии.

"В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего, это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения", – сообщил министр обороны.

Генерал армии Сергей Шойгу также добавил, что совершенствуется и контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника. К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка". Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы.

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Далее глава военного ведомства предложил участникам заседания обсудить основные направления совершенствования системы подготовки резерва Вооруженных Сил.

"Отмечу, что в рамках частичной мобилизации осуществляется обучение граждан, прибывших из запаса, формирование и боевое слаживание воинских частей и подразделений. К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около 3 тыс. инструкторов, задействовано более 100 полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь", – сообщил министр обороны.

По информации Сергея Шойгу, за два месяца обучено свыше 300 тыс. резервистов, в том числе добровольцев. В учебных центрах подготовлено около 8 тыс. экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи.

Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений.

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В завершение заседания был рассмотрен проект Перечня объектов капитального строительства на следующий год.

Глава военного ведомства сообщил, что на текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов.

По линии космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае.

В Военно-морском флоте переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в поселке Гаджиево и объекты основного пункта базирования в Каспийске.

С опережением сроков выполняются все поставленные Верховным Главнокомандующим задачи по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

При подготовке Перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил.

"Важно сохранить сбалансированный подход к планированию строительства в рамках выделенных бюджетный средств. Необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры синхронно с поставками в войска современных образцов вооружения и военной техники", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.