Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов

Минобороны предложило увеличить число военных учебных центров для студентов со 104 до 120

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ предлагает создать еще 16 военных учебных центров (ВУЦ) для студентов, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии.

По его словам, Минобороны приступило к созданию ВУЦ при федеральных государственных вузах в прошлом году совместно с министерством науки и высшего образования. За это время было образовано восемь новых центров, в которых прошли военное обучение уже тысяча студентов.

"Предлагается создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120. Это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности ВС РФ", - сказал министр.

Указом президента в 2019 году военные кафедры при вузах были переименованы в ВУЦ. На тот момент в российских вузах было 87 военных кафедр, которые преобразовали в центры. Позднее был создан еще ряд ВУЦ, и по итогам 2021 года число ВУЦ достигло 104.