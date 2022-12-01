СМИ: НАТО впервые провело специальное заседание по Тайваню

FT: Североатлантический совет впервые провел заседание по ситуации вокруг Тайваня
МОСКВА, 30 ноября/ Радио Sputnik. Североатлантический совет впервые провел специальное заседание, посвященное "тайваньскому вопросу", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что данный вопрос рассматривали и на предыдущих заседаниях совета, но сентябрьская встреча впервые была посвящена исключительно обсуждению ситуации вокруг Тайваня.
По словам источника, послы стран НАТО на встрече обсуждали разведданные о якобы имеющейся в отношении Тайваня угрозе. Кроме того, дипломаты затронули тему последствий любого конфликта вокруг острова для членов альянса.
Также, по данным Financial Times, послы обсудили варианты информирования Пекина о возможных последствиях в случае начала военных действий.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в уставе Компартии КНР предусмотрят механизмы противодействия сепаратистским настроениям на Тайване.