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РИА Новости

СМИ: НАТО впервые провело специальное заседание по Тайваню

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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

FT: Североатлантический совет впервые провел заседание по ситуации вокруг Тайваня

МОСКВА, 30 ноября/ Радио Sputnik. Североатлантический совет впервые провел специальное заседание, посвященное "тайваньскому вопросу", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Члены НАТО впервые провели дебаты, посвященные Тайваню, в сентябре", – пишет издание.

Отмечается, что данный вопрос рассматривали и на предыдущих заседаниях совета, но сентябрьская встреча впервые была посвящена исключительно обсуждению ситуации вокруг Тайваня.

"Примечательно и важно, что альянс впервые проводит дискуссии о статусе Тайваня, его демократическом правительстве и его решающей роли в производстве микрочипов во всем мире", – приводит издание слова экс-командующего войсками НАТО в Европе, отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса.

По словам источника, послы стран НАТО на встрече обсуждали разведданные о якобы имеющейся в отношении Тайваня угрозе. Кроме того, дипломаты затронули тему последствий любого конфликта вокруг острова для членов альянса.

"Мы не говорили о том, какой будет роль НАТО в случае любых военных действий, но обсуждали различные последствия, которые они могут повлечь в отношении евроатлантической безопасности, и более широкие возможные последствия для альянса", – приводит издание слова источника.

Также, по данным Financial Times, послы обсудили варианты информирования Пекина о возможных последствиях в случае начала военных действий.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в уставе Компартии КНР предусмотрят механизмы противодействия сепаратистским настроениям на Тайване.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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