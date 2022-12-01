В ЕК оценили потери Украины с начала спецоперации

Они составили свыше 100 тыс. военных

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Потери Украины, по оценкам Евросоюза, с начала специальной военной операции (СВО) составили свыше 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц. Об этом заявила в среду в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее информации, "свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли" с начала в феврале специальной военной операции.

Еврокомиссия также повысила свою оценку ущерба, понесенного Украиной в ходе военного конфликта, с €385 млрд до €600 млрд.

Фон дер Ляйен призвала отобрать все российские государственные и частные замороженные активы для выплат Украине. С целью легализации изъятия средств Еврокомиссия предложила создать международный суд против России, ради чего Брюссель намерен "заручиться поддержкой ООН".

Позже Еврокомиссия удалила из видеообращения и письменного заявления фон дер Ляйен информацию о 100 тыс. погибших украинских военнослужащих, передает корреспондент ТАСС.