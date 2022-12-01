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ТАСС

В ЕК оценили потери Украины с начала спецоперации

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Источник изображения: Metin Aktas/ Anadolu Agency via Getty Images, архив

Они составили свыше 100 тыс. военных

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Потери Украины, по оценкам Евросоюза, с начала специальной военной операции (СВО) составили свыше 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц. Об этом заявила в среду в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее информации, "свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли" с начала в феврале специальной военной операции.

Еврокомиссия также повысила свою оценку ущерба, понесенного Украиной в ходе военного конфликта, с €385 млрд до €600 млрд.

Фон дер Ляйен призвала отобрать все российские государственные и частные замороженные активы для выплат Украине. С целью легализации изъятия средств Еврокомиссия предложила создать международный суд против России, ради чего Брюссель намерен "заручиться поддержкой ООН".

Позже Еврокомиссия удалила из видеообращения и письменного заявления фон дер Ляйен информацию о 100 тыс. погибших украинских военнослужащих, передает корреспондент ТАСС. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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