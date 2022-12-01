Запад перешел к войне на истощение. Россия дала ассиметричный ответ

Haqqin: Россия решила увеличить объемы и улучшить качество вооружений

Запад собрал антироссийскую коалицию и штампует для Украины оружие и военное снаряжение невиданными даже для периода холодной войны темпами, пишет Haqqin. Однако Москва нашла эффективное решение.

Дмитрий Рой

Объемы производства вооружений в России нужно увеличивать, а качественные характеристики – улучшать, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС. "Важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции", - сказал он.

В переводе эти слова российского президента означают следующее: проводить мобилизацию промышленности не будем, будем лучше работать. И все наладится. Похоже, лидер России начинает осознавать, что вытянуть мобилизацию экономики система управления страны, пресловутая властная вертикаль, попросту не в состоянии.

А между тем спецоперация перешагнула уже девятый месяц. Что, в свою очередь, означает ее качественный переход на новый тип. Блицкригом считается конфликт сроком от нескольких дней до трех месяцев. От трех до девяти – затяжной конфликт. Теперь наступила фаза конфликта на истощение.

Блицкриг всегда ведется на складских запасах. Чем интенсивнее они расходуются, чем больше усилий вложено в первый удар, тем выше шанс на победу. Конечно, при том условии, что противник не сумеет выдержать этот натиск.

Затяжной конфликт означает начало соревнования военной промышленности.

А конфликт на истощение – это уже в чистом виде война экономик и систем управления. Она требует перевода уже не только военно-промышленного комплекса на военные рельсы, а всей промышленности и всей управленческой системы.

"Как Россия может выиграть в этой гонке, если совокупный ВВП Запада равен 40 триллионам долларов, а военные расходы превышают 1,5 триллиона долларов? Совокупный ВВП России всего 1,8 триллиона долларов", - отмечают западные эксперты. И делают жесткий, но справедливый вывод: "Попытка заменить уничтоженную технику и участие в новой гонке вооружений с Западом неминуемо приведет к банкротству российской экономики".

Чем восполнить потери? Допустим, по танкам и бронетехнике образовавшуюся дыру еще как-то можно закрыть, ведь неслучайно российская сторона собирается в ближайшие три года модифицировать 800 танков Т-62, которые впервые были представлены в 1961 году.

Но как быть с потерями вертолетов, восполнением запасов высокоточных ракет, артиллерийских снарядов и артсистем, самолетов и другой сложной техники?

Кремль требует не только увеличивать объемы производства вооружений, но и улучшать их качественные характеристики. При этом российское правительство не задумывается о том, за счет чего это можно сделать.

А между тем военно-экономическая машина "Раммштайнской группы" продолжает набирать обороты. Промышленность в Восточной Европе "штампует" оружие, артиллерийские снаряды и другое военное снаряжение невиданными с холодной войны темпами, стараясь помочь Украине в конфликте с Россией.

Главными поставщиками оружия на Украину стали США и Великобритания, на третьем месте закрепилась Польша. А девятое место по поставкам вооружений Киеву занимает Чехия, которая за нынешний год отправила Украине оружия и техники на 2,1 миллиарда долларов. Антироссийская коалиция вполне сложилась.