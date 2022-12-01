Войти
ИноСМИ

Запад перешел к войне на истощение. Россия дала ассиметричный ответ

828
0
0
Подольский электромеханический завод
Подольский электромеханический завод.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Haqqin: Россия решила увеличить объемы и улучшить качество вооружений

Запад собрал антироссийскую коалицию и штампует для Украины оружие и военное снаряжение невиданными даже для периода холодной войны темпами, пишет Haqqin. Однако Москва нашла эффективное решение.

Дмитрий Рой

Объемы производства вооружений в России нужно увеличивать, а качественные характеристики – улучшать, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС. "Важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции", - сказал он.

В переводе эти слова российского президента означают следующее: проводить мобилизацию промышленности не будем, будем лучше работать. И все наладится. Похоже, лидер России начинает осознавать, что вытянуть мобилизацию экономики система управления страны, пресловутая властная вертикаль, попросту не в состоянии.

А между тем спецоперация перешагнула уже девятый месяц. Что, в свою очередь, означает ее качественный переход на новый тип. Блицкригом считается конфликт сроком от нескольких дней до трех месяцев. От трех до девяти – затяжной конфликт. Теперь наступила фаза конфликта на истощение.

Блицкриг всегда ведется на складских запасах. Чем интенсивнее они расходуются, чем больше усилий вложено в первый удар, тем выше шанс на победу. Конечно, при том условии, что противник не сумеет выдержать этот натиск.

Затяжной конфликт означает начало соревнования военной промышленности.

А конфликт на истощение – это уже в чистом виде война экономик и систем управления. Она требует перевода уже не только военно-промышленного комплекса на военные рельсы, а всей промышленности и всей управленческой системы.

"Как Россия может выиграть в этой гонке, если совокупный ВВП Запада равен 40 триллионам долларов, а военные расходы превышают 1,5 триллиона долларов? Совокупный ВВП России всего 1,8 триллиона долларов", - отмечают западные эксперты. И делают жесткий, но справедливый вывод: "Попытка заменить уничтоженную технику и участие в новой гонке вооружений с Западом неминуемо приведет к банкротству российской экономики".

Чем восполнить потери? Допустим, по танкам и бронетехнике образовавшуюся дыру еще как-то можно закрыть, ведь неслучайно российская сторона собирается в ближайшие три года модифицировать 800 танков Т-62, которые впервые были представлены в 1961 году.

Но как быть с потерями вертолетов, восполнением запасов высокоточных ракет, артиллерийских снарядов и артсистем, самолетов и другой сложной техники?

Кремль требует не только увеличивать объемы производства вооружений, но и улучшать их качественные характеристики. При этом российское правительство не задумывается о том, за счет чего это можно сделать.

А между тем военно-экономическая машина "Раммштайнской группы" продолжает набирать обороты. Промышленность в Восточной Европе "штампует" оружие, артиллерийские снаряды и другое военное снаряжение невиданными с холодной войны темпами, стараясь помочь Украине в конфликте с Россией.

Главными поставщиками оружия на Украину стали США и Великобритания, на третьем месте закрепилась Польша. А девятое место по поставкам вооружений Киеву занимает Чехия, которая за нынешний год отправила Украине оружия и техники на 2,1 миллиарда долларов. Антироссийская коалиция вполне сложилась.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Украина
Чехия
Продукция
Т-62
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
23.08.2022
Мир возмущен действиями Запада и отворачивается от него
21.06.2022
Запад утратил возможность изолировать "неугодных"
23.05.2022
Эти американцы точно осудили бы расширение НАТО на восток
28.02.2022
The Independent: США и НАТО воевать за Украину не обязаны
15.12.2021
НАТО попросили угомониться
29.09.2020
Lidovky (Чехия): холодная война 2.0. Как защититься в мире, где главное оружие — единицы и нули?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 23:12
  • 39026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:32
  • 1
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 01.12 15:14
  • 1
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 13:55
  • 2
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 01.12 12:16
  • 1
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 01.12 12:04
  • 1
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 01.12 10:53
  • 0
Ускоренная милитаризация Польши. Сколько польское минобороны потратило в 2022 году
  • 30.11 21:19
  • 3
Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"