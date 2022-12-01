Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения

В рамках специальной военной операции России по защите Донбасса должны применяться перспективные комплексы вооружения, которые имеются в распоряжении российских войск. Об этом заявил 30 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов», — указал глава Минобороны на заседании коллегии ведомства.

Так, по линии космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае. Кроме того, в Военно-морском флоте переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в поселке Гаджиево и объекты основного пункта базирования в Каспийске, сообщил Шойгу.

Как отметил министр, специалисты Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции проводят испытания новых способов боевого применения ракетных войск и артиллерии, в том числе с применением дронов.

«Эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии. В ходе СВО тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также современные и перспективные образцы вооружения», — указал Шойгу.

28 ноября президент Сербии Александр Вучич отметил, что российская армия начала более эффективно действовать в рамках спецоперации по защите Донбасса. По его словам, военный конфликт далек от завершения. Он отметил, что звучали мнения о скором исходе в украинскую пользу, однако армия РФ начала успешнее участвовать в боевых действиях.

26 ноября в Минобороны рассказали, что на полигонах Балтийского флота в Калининградской области продолжается активная подготовка призванных в рамках частичной мобилизации граждан РФ. Резервисты в обязательном порядке проходят теоретический курс, изучают основные узлы и вооружения боевых машин. После этого начинаются практические занятия по управлению бронетранспортерами БТР-82А. Бойцы тренируются работать в любое время суток в самых непростых условиях.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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