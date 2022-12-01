США разрушили связи Европы с Россией. На очереди — Китай

Parlamentní listy: США через Генсека НАТО призвали Европу ослабить зависимость от Китая

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Европу об опасности, исходящей от Китая, который, согласно новой американской доктрине, является сильнейшим соперником США, пишет Parlamentní listy. Он призвал ЕС выйти из-под зависимости от Пекина. Это поставит крест на всей европейской промышленности, считает автор статьи.

Йиржи Пароубек

Одна из причин вооруженного конфликта на Украине, о которой европейские СМИ мейнстрима не говорят, — неуступчивость, с которой высокопоставленный руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и значимые представители Запада настаивали на праве Украины в перспективе вступить в НАТО. Россия, напротив, считала это угрозой для своей безопасности.

Вопрос в том, зачем Североатлантическому альянсу вообще расширяться дальше на восток. Кто, собственно говоря, угрожает странам НАТО? Российский годовой оборонный бюджет примерно на 70 миллиардов долларов меньше, чем французский, и чуть больше, чем британский.

Только у одной Германии, если в будущем она пойдет по пути вооружения армии за счет вложений на уровне двух процентов ВВП, будет самый большой оборонный бюджет на всем европейском континенте. А что с военным бюджетом США? Он превышает 800 миллиардов долларов, что в девять раз больше российского оборонного бюджета…

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег страны-члены от Китая, который, согласно новой американской доктрине, является сильнейшим политическим, экономическим и военным соперником США. Европейские государства якобы должны выйти из-под зависимости от Китая. Под этим генеральный секретарь Североатлантического альянса, по-видимому, подразумевал торговлю, которая ведется между Китаем и ЕС или Китаем и США (в этом году ожидается, что торговый оборот между Китаем и США достигнет примерно 700 миллиардов долларов).

Отказываться от поставок дешевого российского сырья само по себе глупо, потому что это повышает затратность европейской промышленности, что снижает ее конкурентоспособность, то есть способность европейских товаров занимать свое место в мире. А если Европа еще и откажется от работы на огромном китайском рынке, то случится настоящая экономическая катастрофа. Куда, например, немцы будут экспортировать свои автомобили?

США, конечно, не допустят, чтобы Германия увеличила экспорт своих автомобилей в их страну, и будут защищаться от экспорта европейских автомобилей, в том числе, повышая пошлины. Но это затронет не только Германию. Чешская промышленность, ее самая современная часть, поставляет комплектующие и запчасти немецким монтажным заводам. Если у Германии возникнут проблемы со сбытом своих автомобилей, то проблемы появятся и у чешских производителей-субподрядчиков.

Кроме того, для европейского рынка и промышленности крайне важны поставки редкоземельных металлов именно из Китая. Грезить о возможности заменить их поставками из других стран, конечно, можно, но это ни к чему не приведет. Просто отказаться от сотрудничества с Китаем означало бы нанести сильный, а может, даже смертельный удар по европейской промышленности, ее самым прогрессивным отраслям.

Похоже, в мире формируется новый порядок. Китай представил весной собственную цифровую валюту. Она облегчит финансовые операции как для китайских компаний, которые импортируют товары из-за рубежа, так и для китайских экспортеров. Цифровой юань рано или поздно станет мировой валютой, конкурирующей с "бумажным" долларом. Если американская ФРС не совершит такой же маневр и не представит цифровую американскую валюту, у США возникнет серьезная проблема. Не меньшую проблему для них, как и для всего Запада, будет представлять заинтересованность целого ряда сильных в плане финансов и экономики стран к вступлению в БРИКС, где экономически в принципе доминирует Китай. Так за несколько лет объединение БРИКС стало бы организацией, которая будет объединять страны, формирующие большую часть мирового ВВП.