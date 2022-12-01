Шойгу: ВС РФ тестируют в СВО новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии

Глава Минобороны РФ назвал эффективное огневое поражение противника важной составляющей успеха боевых действий

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, прежде всего в виде разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих беспилотные летательные аппараты (БЛА). Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"Эффективное огневое поражение противника - важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии. В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ подчеркивали, что применение в ходе спецоперации ракетных, реактивных и артиллерийских формирований в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов обеспечивает поражение целей в режиме реального времени.

Ракетные войска и артиллерия - род Сухопутных войск ВС РФ, основное средство огневого и ядерного поражения противника во время боевых действий. Состоит из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, полков и дивизионов, как отдельных, так и входящих в состав дивизий, бригад и военных баз российской армии.