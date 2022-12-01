Шойгу доложил об обеспечении вооружением ВС в 2023 году

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

Шойгу: части постоянной готовности обеспечат вооружением на 97 процентов в 2023 году

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Части постоянной готовности ВС РФ в 2023 году должны быть обеспечены вооружением на уровне 97%, для этого финансирование гособоронзаказа на следующий год увеличится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%", - сказал министр.

Он добавил, что важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска.