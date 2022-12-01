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РИА Новости

Гособоронзаказ 2022 года будет выполнен почти на сто процентов

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САУ "Акация" в зоне проведения спецоперации
САУ "Акация" в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Шойгу: гособоронзаказ 2022 года будет выполнен не менее чем на 99 процентов

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Гособоронзаказ на этот год будет выполнен не менее чем на 99%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Одной из тем коллегии стал вопрос формирования гособоронзаказа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

"На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%", - сказал Шойгу.

Как отметил министр, в результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации возросли требования к гособоронзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году была оптимизирована реализация действующих и заключённых новых госконтрактов, при этом в полном объёме обеспечено их авансирование, добавил он.

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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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