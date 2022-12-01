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РИА Новости

Шойгу: инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев

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Военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7
Военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Шойгу: за два месяца около трех тысяч инструкторов обучили более трехсот тысяч человек

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В рамках частичной мобилизации к обучению новобранцев привлекли около трех тысяч инструкторов, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трёх тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев", — сказал он.

По словам главы министерства, в учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи.

Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина. В Вооруженные силы по плану призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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