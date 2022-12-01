В пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых комплексов

Шойгу: в пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых ракетных комплексов

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения идет строительство инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии.

"На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. По линии Космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае", - сказал министр.

По его словам, в ВМФ РФ переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в Гаджиево Мурманской области и объекты основного пункта базирования в дагестанском Каспийске.

"С опережением сроков выполняются все поставленные верховным главнокомандующим задачи по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации", - добавил Шойгу.