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РИА Новости

В пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых комплексов

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Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ

Шойгу: в пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых ракетных комплексов

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения идет строительство инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии.

"На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. По линии Космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае", - сказал министр.

По его словам, в ВМФ РФ переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в Гаджиево Мурманской области и объекты основного пункта базирования в дагестанском Каспийске.

"С опережением сроков выполняются все поставленные верховным главнокомандующим задачи по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации", - добавил Шойгу.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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