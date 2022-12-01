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ТАСС

Repubblica: Италия может одобрить шестой пакет поставок оружия Украине в начале января

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Перевозимые, возможно, для подготовки к передаче Украине 155-мм/39 самоходные гаубицы M109L с хранения вооруженных сил Италии. Установки сохраняют характерные эмблемы 52-го самоходного полка полевой артиллерии "Torino" итальянской армии с украинским тризу
Перевозимые, возможно, для подготовки к передаче Украине 155-мм/39 самоходные гаубицы M109L с хранения вооруженных сил Италии. Установки сохраняют характерные эмблемы 52-го самоходного полка полевой артиллерии "Torino" итальянской армии с украинским тризубом. Октябрь 2022 года.
Источник изображения: Ciro Nappi @CiroNappi6

По информации газеты, ему будет предшествовать другой указ, который сформирует правовую базу на весь 2023 год для военной поддержки Киева

РИМ, 30 ноября. /ТАСС/. Итальянские власти, скорее всего, примут шестой межведомственный декрет о поставках военной помощи Украине в первых числах января. Как пишет в среду газета La Repubblica, ему будет предшествовать другой указ, который сформирует правовую базу на весь 2023 год для военной поддержки Киева.

По данным издания, новая отправка вооружений будет в ближайшие дни обсуждаться на совете министров. Как отмечает газета, пока не ясно, будут ли в следующем межминистерском указе упоминаться европейские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T. В распоряжении Рима имеется шесть таких ЗРК, при этом два размещены за пределами Италии, уточняет La Repubblica.

Предыдущее правительство Италии составило пять межведомственных декретов с перечнем вооружений для Киева. Содержание этих пакетов было засекречено.

Правящая коалиция в Италии не стала выдвигать на голосование в Сенате (верхней палате парламента) специальную поправку для продления на весь будущий год поставок оружия Украине. Как рассказал корреспонденту ТАСС источник в партии "Братья Италии", правительство примет отдельный декрет, который потом должен быть одобрен в парламенте. Ранее часть итальянских СМИ сообщала, что правительство в смешанной поправке, в которой также содержались внутренние вопросы, хотело утвердить продление на год принятого предыдущим кабмином декрета об оказании военной помощи Украине. Его срок истекает в конце этого года. 

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Страны
Италия
Украина
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