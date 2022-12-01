Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае

Ту-95МС впервые приземлились на китайском аэродроме после совместного патрулирования

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Самолёты ВКС России в рамках патрулирования с ВВС КНР впервые сели на китайском аэродроме, а китайские самолёты - на российском, сообщили в среду в пресс-службе российского военного ведомства.

"Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов - на аэродроме на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.