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Военное обозрение

Норвегия подписала контракт на покупку польских ПЗРК Piorun

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Источник изображения: topwar.ru

Польша наращивает производство собственного вооружения и делает очевидные успехи на европейском рынке. В частности, недавно стало известно, что ПЗРК Piorun производства Mesko SA будут поставлены на вооружение норвежской армии.

Как подчеркнул член правления компании Пшемыслав Ковальчук, «контракт является результатом открытого конкурса, в ходе которого польские производители военной техники конкурировали с европейскими и американскими поставщиками этот класс вооружения». Известно, что контракт был подписан во вторник, 29 ноября, в столице Норвегии Осло. Он подразумевает передачу Норвегии нескольких сотен ракет и переносных зенитных ракетных комплексов. На подписании договора компанию Mesko представлял член правления Пшемыслав Ковальчук.

Норвегия – уже третья по счету страна, решившая приобрести польские переносные зенитные комплексы Piorun. Ранее «Пиоруны», что интересно, заказывали США и Эстония (контракт был подписан в сентябре этого года). В сентябре Эстония закупила 100 комплексов и 300 ракет.

Таким образом, нельзя не признать очевидные успехи польской оборонной промышленности. Ее продукция становится все более интересной, причем не только для таких стран как Эстония, но и для Норвегии, и даже США, которые имеют широкий выбор ПЗРК и собственного, и иностранного производства.

Пшемыслав Ковальчук заявил польской прессе, что у Mesko SA есть огромный бизнес-потенциал. Вероятно, соглашение с Норвегией – не последнее из ожидаемых в ближайшем будущем. В течение многих лет Mesko SA активно сотрудничает с норвежской компанией NAMMO в области боеприпасов среднего калибра, но подписанный в настоящее время контракт на приобретение ЗРК является первым на поставку этого типа оружия в норвежские вооруженные силы.

Стоит отметить, что до сих пор Норвегия не имела техники подобного класса ни в ПВО сухопутных войск (с момента вывода ракет RBS 70 в первые годы этого века), ни в частях территориальной обороны, хотя о необходимости такого оборудования сигнализировали как минимум несколько лет. Ракеты «Мистраль-2» ранее использовались на кораблях ВМС Норвегии, но они уже сняты с вооружения и недавно переданы Украине.

Таким образом, норвежское руководство приняло решение о реконструкции национальной системы ПВО малого радиуса действия в сухопутных войсках - на базе мобильной системы на базе решений NASAMS (пусковые установки ракет IRIS-T SL и NASAMS). Военно-воздушные силы страны, в свою очередь, используют усовершенствованные комплекты NASAMS, которые в будущем могут получить большую дальность действия. В какой род войск поставят польские ПЗРК, пока неизвестно. Не исключено, что их передадут ПВО сухопутных войск или в территориальную оборону.

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Страны
Норвегия
Польша
США
Украина
Эстония
Продукция
NASAMS
ORKAN
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