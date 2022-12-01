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ТАСС

Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине

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Флаги Кубы и России .

Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес осудил "односторонние санкции, введенные правительствами Запада в целом и, в частности, США"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Куба осуждает односторонние санкции против РФ и выступает за переговорное решение конфликта на Украине. Об этом заявил в среду председатель Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Эстебан Ласо Эрнандес на пленарном заседании Совета Федерации.

"Я хотел бы решительным образом осудить односторонние санкции, введенные правительствами Запада в целом и, в частности, США. А также подтвердить, что Куба выступает за переговорное решение конфликта всех сторон, включая интересы РФ", - сказал он.

Ласо отметил, что Куба на ранних порах предупреждала, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если "бы США и НАТО не приближались к границам РФ". "Также если бы в этом альянсе не преобладала военная доктрина растущего наступательного характера, которая десятилетиями игнорировала обеспокоенность и обоснованные требования России в гарантиях безопасности", - указал он. 

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Страны
Куба
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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