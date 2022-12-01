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ТАСС

ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ЕС намерен создать международный суд против России, и заручиться с этой целью поддержкой ООН, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных €300 млрд активов Центробанка РФ и €19 млрд частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Об этом заявила в среду в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы заблокировали €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены (то есть средства должны быть легально разблокированы, на основании собственной юридической системы ЕС - прим. ТАСС), эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины", - заявила фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что для легализации этих операций ЕС намерен создать международный суд против России, и заручиться с этой целью поддержкой ООН. 

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1 комментарий
№1
01.12.2022 15:32
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."
Отто фон Бисмарк канцлер Германской империи.
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