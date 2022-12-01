Конгрессмен-республиканец Маккол выступил за выделение Украине $40 млрд

Политик также считает, что американская администрация должна отправить Киеву оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, который в Конгрессе США нового состава, вероятнее всего, возглавит комитет Палаты представителей по иностранным делам, ожидает одобрения представленного американским президентом Джо Байденом пакета помощи Украине в размере $40 млрд обеими палатами. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его данным, конгрессмен также хочет, чтобы администрация пошла еще дальше и отправила Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) "для защиты от атак иранских беспилотников".

17 ноября Маккол заявил, что республиканцы намерены использовать полученное ими по итогам выборов большинство в Палате представителей для обеспечения более пристального контроля за расходованием средств, выделяемых на помощь Украине, без прекращения оказания поддержки Киеву.

Украина обратилась с просьбой к США поставить вооружения с большой дальностью стрельбы, в том числе ракеты ATACMS, в октябре. Тогда газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что они нужны Киеву для того, чтобы бить по территории России и, в частности, по Крыму. Как указало издание, американские чиновники посчитали, что ракеты с большой дальностью действия Киеву на данном этапе конфликта не нужны. Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что в случае их поставки Украине Москва может воспринять такой шаг как эскалацию.