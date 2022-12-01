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Военное обозрение

Китай завершил строительство своей первой постоянной космической станции

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Источник изображения: topwar.ru

Китай продолжает развивать программы по освоению ближнего космоса. Как сообщает Global Times, во вторник был осуществлен успешный запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-15» с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту. Ракета-носитель Long March-2F Y15 стартовала из центра Цзюцюань, расположенного в пустыне Гоби в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Китайское национальное космическое управление сообщило об успешном выполнении 11-й миссии запуска корабля, который стал завершающим этапом строительства трехмодульной Китайской орбитальной станции. С момента доставки на орбиту первого основного жилого модуля «Тяньхэ» в 2021 году и финального старта «Шэньчжоу-15» прошло всего 20 месяцев.

Это еще раз демонстрирует скорость и точность Китая и, что более важно, надежность в выполнении своих планов

— прокомментировал Global Times завершение строительства станции космический обозреватель и телекомментатор Сонг Чжуньпин.

Космический аналитик из Пекина, пожелавший остаться неизвестным, особо отметил, что Китай реализовал программу постройки орбитальной станции не только в рекордные сроки, но и полностью самостоятельно. В то время как «15 странам потребовалось десятилетие и более 30 миссий, чтобы собрать Международную космическую станцию (МКС)».

Ряд других экспертов заметили, что завершение строительства Китайской космической станции, которая рассчитана на пребывание на орбите не менее одного десятилетия, имеет глобальное значение, особенно с учетом того, что стареющая МКС может прекратить работу к концу десятилетия и даже раньше — в 2024 году.

Китайская станция может обеспечить некоторую стабильность в то время, когда США и их партнеры будут проходить переходный период от МКС к разработке и использованию коммерческих космических станций

— отметил доцент Школы международных отношений Сэма Нанна Технологического института Джорджии США Мариэль Боровиц.

После успешного завершения миссии запуска «Шэньчжоу-15» проект космической станции должен перейти к следующему этапу применения и разработки, который продлится более десяти лет. Ракета-носитель Long March-2F, по словам ее разработчика Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT), продолжит выполнять пилотируемые полеты в космос с частотой два раза в год, играя важную роль на этапе эксплуатации космической станции.

Согласно плану миссии, космический корабль «Шэньчжоу-15» проведет быстрое автоматическое сближение и стыковку с основным модулем «Тяньхэ», а затем сформирует новую конструкцию из трех космических аппаратов и трех модулей общей массой почти 100 тонн. Трое тайконавтов сменят находящийся на станции экипаж «Шэньчжоу-14». Во время шестимесячной миссии они будут проводить научно-исследовательские и медицинские эксперименты, запланировано несколько выходов в открытый космос.

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