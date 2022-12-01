Ученые из ДНР примут участие в программах Роскосмоса

Речь идет об образовательных проектах, а также о практической научной деятельности корпорации

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Научное сообщество Донецкого национального университета примет участие в реализации нескольких программ Роскосмоса. Об этом в среду ТАСС сообщила ректор университета Светлана Беспалова.

"Донецкий национальный университет, наши ученые будут подключены к реализации некоторых программ Роскосмоса", - сказала она. Речь идет об образовательных проектах, а также о практической научной деятельности корпорации. "Роскосмос готов привлечь наши умы, наших ученых, аспирантов, студентов для реализации своих научных исследований", - добавила Беспалова.

"Роскосмос предлагает новые технологические возможности для изучения потенциала Донбасса - природных, водных ресурсов, лесных массивов, почвы. Это скажется и на разработке полезных ископаемых, и на работе сельского хозяйства. Наши ученые будут анализировать эти результаты и делать прогнозы", - пояснила она. Таким образом, как отметила ректор, это взаимодействие станет одним из реальных механизмов интеграции науки ДНР в высокотехнологичную сферу России.

Инициатива о совместной работе госкорпорации "Роскосмос" и ученых ДНР принадлежит руководителю группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрию Рогозину. Ранее он сообщал ТАСС, что одной из первых таких программ станет совместный эксперимент, в рамках которого Роскосмос проведет дистанционное зондирование земли с МКС над Донбассом. Результаты этой работы корпорация передаст в Донецкий национальный университет, научное сообщество которого займется их обработкой.