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ЦАМТО

Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники для ликвидации танков

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Фото: ZALA Aero Group
Фото: ZALA Aero Group.

ЦАМТО, 30 ноября. Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники, это повышает эффективность уничтожения танков, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"В зоне проведения специальной военной операции российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, что повышает эффективность уничтожения украинской бронетехники, и в первую очередь танков", – рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что дрон-камикадзе в таком режиме "практически отвесно пикирует на бронетехнику, в частности, поражая танки в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека".

"Таким образом, обеспечивается гарантированное пробитие танка с выведением из строя его агрегатов и поражением экипажа. Нередко это приводит к детонации боекомплекта машины", – сообщил источник "РИА Новости".

Собеседник агентства добавил, что режим пикирования предусмотрен программным обеспечением беспилотников, поэтому не требует от оператора какой-либо исключительной квалификации.

Как сообщил ранее "РИА Новости" другой информированный источник, Вооруженные силы России применили на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Речь шла о беспилотниках "Куб", а также "Изделие-51/52".

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