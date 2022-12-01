"Гоните бабки": в США возмутились новым требованием Зеленского

American Thinker: Украина должна урезать расходы, а не требовать деньги от США

Зеленский потребовал от США еще 55 миллиардов долларов вдобавок к тем 90, что конгресс уже выделил Киеву, пишет AT. Автор статьи считает эти просьбы возмутительными, поскольку при таких запросах украинский лидер даже не попытался сократить чиновничий аппарат и урезать зарплаты бюрократам.

Моника Шоуолтер (Monica Showalter)

Такое чувство, что Владимиру Зеленскому ничего не стоит вытрясти из дяди Сэма еще больше денег, а Джо Байден и рад пойти ему навстречу.

Так что теперь он осмелел и потребовал от американского папика еще 55 миллиардов долларов вдогонку к тем 90, что конгресс уже выделил Украине. При этом 13 миллиардов на бюджетные нужды он уже получил. Это еще возмутительнее, чем может показаться на первый взгляд, и мы к этому еще вернемся.

Во-первых, замечания Такера Карлсона:

Теперь читаем в октябрьском репортаже агентства Reuters:

"Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным донорам с призывом увеличить финансовую поддержку, заявив, что на восстановление школ и домов, разрушенных месяцами российских бомбардировок, потребуется больше средств.

Зеленский сообщил министрам финансов на встречах Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне, что Украине необходимо 55 миллиардов долларов — 38, чтобы покрыть прогнозируемый дефицит бюджета в следующем году, и еще 17 на восстановление ключевой инфраструктуры, включая школы, жилье и энергетические объекты.

"Чем больше помощи Украина получит сейчас, тем быстрее мы положим конец боевым действиям с Россией и тем быстрее и надежнее сможем гарантировать, что жестокий конфликт не перекинется на другие страны", — заявил Зеленский".

Как бы не так, Вовочка. Это так не работает. Затяжные конфликты порождают целые классы экспертов со шкурными интересами, которым выгодно подливать масло в огонь, расширять бюджеты и повышать зарплаты. Чем больше денег — тем дольше война. Или, перефразируя Томаса Соуэлла: вы получите на Украине столько войны, на сколько у вас хватит денег. (В оригинале он рассуждал о бедности, критикуя широкомасштабные правительственные программы якобы на борьбу с нею). Просто вспомните, чем кончилось дело в Афганистане и Вьетнаме.

Украина, конечно, вызывает сочувствие как жертва несправедливой агрессии, но при этом она явно оказалась не готова защищаться — хотя денег у нее было предостаточно. Но, по данным Transparency International и других экспертов, это одно из самых коррумпированных мест на Земле. В 2021 году они пришли к выводу, что хуже дела обстоят лишь в Замбии, Алжире и на Филиппинах. Из-за повсеместной коррупции Украина беднее большинства западных соседей, тогда как Польша и Венгрия, наоборот, процветают.

Кто-нибудь вообще поинтересовался, на что идут деньги? Когда конгресс отправил Киеву последний крупный транш из федерального бюджета, сенатор Рэнд Пол призвал внести поправку, чтобы проследить, на что именно они пойдут. Однако демократическое большинство ее отклонило, и Зеленский получил всё сполна, хотя его страна даже не союзница НАТО.

Что ж, с тех пор он всё спустил, и теперь хочет, чтобы мы залатали дыру в бюджете в 55 миллиардов долларов (38 миллиардов долларов на нужды правительства и 17 миллиардов на восстановление страны). Это доказывает, что строительство дорог и мостов — не чета зарплатам и пенсиям чиновников. Он требует этих денег так, словно жизнь идет своим чередом, и стране никак не под силу урезать чиновничий аппарат и освободить граждан от правил и распоряжений, а экономику — от бюрократического гнета. Можно даже заметить, что Украина столько потратила на зарплаты и пенсии бюрократам, что на национальную оборону у нее почти ничего не осталось.

Есть вопросы.

Почему Зеленский требует на нужды правительства 38 миллиардов долларов, когда даже по подсчетам МВФ, а там деньгами просто так не разбрасываются, Украине нужно по три миллиарда долларов в месяц — а это 36 миллиардов долларов, а не 38? Хорошо бы объясниться.

Во-вторых, какой такой прок с этих бюрократов, чтобы оправдать затраты в 38 миллиардов долларов? Почему во время горячей войны нельзя просто уволить этот бесполезный придаток и покончить с ним раз и навсегда?

Что касается пенсий, то они действительно обходятся Украине недешево, учитывая, сколько молодежи бежало из страны еще до конфликта. По данным Википедии, ожидается, что к 2024 году государственные пенсии будет получать до четверти населения. Может, стоит попытаться вернуть хотя бы часть молодежи, посулив льготы для предпринимательства?

Вот другие проблемы, упомянутые в Википедии, курсив мой:

"Пенсионные расходы в 2017 году составили 284 миллиарда гривен или около трети всех затрат. Правительство покрыло 141 миллиард гривен пенсионных расходов, а остальное финансируется за счет Единого социального взноса. Самая высокая средняя пенсия в 2017 году выплачивалась в столице (2408,02 гривен), а самая низкая — в Сумской области (1560,95 гривен). Почти половина пенсионеров (5,6 миллиона) получала минимальную пенсию. Пенсии же чиновников, судей, прокуроров и работников образования в несколько раз выше средних. При этом по данным Госстата, лишь 15,5 тысячи пенсионеров получили выплаты свыше десяти тысяч гривен (312 евро). Шесть миллионов работников платят Единый социальный взнос, который финансирует 12 миллионов пенсий. Таким образом, каждый налогоплательщик содержит двух пенсионеров".

Выходит, что эти бюрократы, чье содержание Зеленский хочет переложить на дядю Сэма, получают в разы больше средней пенсии простых украинцев. Разумеется, просить их поужаться в столь суровое время бессмысленно — да все равно они не согласятся, когда Джо Байден вот-вот подмахнет очередной транш халявы. По сравнению с другими украинцами они живут на широкую ногу, и, говорят, некоторые даже приобретают по второму и третьему дому в других странах. Не будем же мы им мешать, правда? По данным Forbes, состояние самого Зеленского перевалило за 20 миллионов долларов. Ну и на какие же военные жертвы он пошел, а?

А еще обратите внимание: украинцы выходят на пенсию, самое позднее, в 65. У нас, в Штатах, пенсионный возраст только что повысили до 70. Украина, страна признанных долгожителей, где все пьют кефир, поднимать пенсионный возраст позволить себе не может. Может, тогда хотя бы урежет расходы?

Именно поэтому запрос на 55 миллиардов долларов показался мне таким подозрительным. Напрашиваются очевидные вопросы: почему у этих гигантских сумм нет ни аудитора, ни "рыночного полицейского", который потребует неких гарантий? И почему МВФ и Европа дают так мало, а от США требуют так много? Главный же вопрос вот в чем: что у Зеленского за компромат такой — если вспомнить ноутбук Хантера, который разоблачил делишки байденовского клана с украинскими олигархами? Что же за грязь такая у Зеленского есть на Байдена?

Как бы то ни было, Зеленский может себе позволить выдвигать самые невероятные требования, которые превратят Украину в сказочную страну вечной войны и денежного дождя. "Проявите лидерство", — льстиво умолял он Америку. Но на самом деле он имел в виду "гоните бабки".