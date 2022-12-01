Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра

ЦАМТО, 30 ноября. Сведения о производстве 152-мм артиллерийских снарядов на Украине необходимо подтвердить российской военной разведке, технически освоить выпуск таких боеприпасов не представляет особой сложности, считает директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Министерство обороны Украины во вторник заявило, что "Укроборонпром" начал серийное производство артиллерийских снарядов калибром 152 мм. В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников уже заявлял, что концерн начал производство боеприпасов советского образца, и обещал увеличить их производство.

"Выпуск подобного рода боеприпасов не представляет особой технической сложности, поэтому Киев вполне мог освоить их производство", – сказал И.Коротченко в интервью "РИА Новости".