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ЦАМТО

Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра

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Украинские артиллеристы ведут огонь на востоке страны
Украинские артиллеристы ведут огонь на востоке страны.
Источник изображения: © AFP 2022 / BULENT KILIC

ЦАМТО, 30 ноября. Сведения о производстве 152-мм артиллерийских снарядов на Украине необходимо подтвердить российской военной разведке, технически освоить выпуск таких боеприпасов не представляет особой сложности, считает директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Министерство обороны Украины во вторник заявило, что "Укроборонпром" начал серийное производство артиллерийских снарядов калибром 152 мм. В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников уже заявлял, что концерн начал производство боеприпасов советского образца, и обещал увеличить их производство.

"Выпуск подобного рода боеприпасов не представляет особой технической сложности, поэтому Киев вполне мог освоить их производство", – сказал И.Коротченко в интервью "РИА Новости".

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
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1 комментарий
№1
01.12.2022 15:14
Цитата, q
Министерство обороны Украины во вторник заявило, что "Укроборонпром" начал серийное производство артиллерийских снарядов калибром 152 мм. В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников уже заявлял, что концерн начал производство боеприпасов советского образца, и обещал увеличить их производство.
Пора уже,  уничтожить всю тяжелую промышленность незалежной...
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