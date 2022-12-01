Спущен на воду третий корвет класса MILGEM для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 30 ноября. На предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле 25 ноября состоялась церемония спуска на воду корвета (282) "Хайбар" (Khaibar) проекта MILGEM, предназначенного для пакистанского флота.

На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министра Пакистана Шахбаз Шариф.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года командование ВМС Пакистана заключило контракт на поставку четырех разработанных в рамках программы MILGEM корветов класса "Ада" с консорциумом турецких компаний, возглавляемым ASFAT AS (Military Plants and Shipyard Management Joint Stock Company). Точная стоимость заказа не раскрывалась, но по данным СМИ, она составила 1,5 млрд. долл. По условиям контракта, два корабля будут построены в Стамбуле, еще два – на предприятии KSEW (Karachi Shipyard & Engineering Works) в Карачи. Соглашение предусматривает передачу Пакистану соответствующих технологий и прав интеллектуальной собственности на проект корабля, а также подготовку инженерного состава.

Резка первой стали для постройки головного корвета, (280) "Бабур", началась на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле в сентябре 2019 года. Он был спущен на воду в августе 2021 года. Как ожидается, в боевой состав ВМС Пакистана корабль войдет в августе 2023 года. Закладка киля второго корвета, (281) "Бадр", состоялась на предприятии KSEW в Пакистане 25 октября 2020 года, спуск на воду прошел 20 мая 2022 года. Согласно планам, он будет поставлен ВМС Пакистана в начале 2024 года.

Закладка киля третьего корвета, (282) "Хайбар", состоялась на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле 31 апреля 2021 года. Его поставка запланирована на август 2024 года. Резка стали для постройки четвертого корабля началась 15 июня 2021 года, киль был заложен в ноябре 2021 года. Как планируется, строительство всех кораблей будет завершено в феврале 2025 года.

По информации ASFAT AS, максимальная длина корвета для ВМС Пакистана составляет 108,2 м, максимальная ширина – 14,8 м, водоизмещение – 2985 т, экипаж – 93 человека. Корабль будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой CODAG (Combined Diesel and Gas Turbine) с газотурбинным двигателем LM2500 и двумя дизельными двигателями. Расчетная скорость – более 26 узлов, дальность хода – 3500 морских миль на скорости 15 узлов.

Конфигурация пакистанских кораблей класса MILGEM официально не разглашается. Согласно различным источникам, в состав вооружения корвета войдут 76-мм артиллерийская установка, шесть пусковых установок противолодочных ракет, два ДУМВ с 25-мм АУ, два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата.

По имеющейся информации, проект корвета "Ада" был адаптирован к требованиям ВМС Пакистана, включая оснащение 16-контейнерной вертикально пусковой установкой, позволяющей выполнять пуск ЗУР LY-80. Корабль будет оснащен РЛС с активной фазированной антенной решеткой SMART-S Mk.2, позволяющей на дальностях до 250 км обнаруживать и сопровождать до 500 воздушных и надводных целей, а также системой радиоэлектронной разведки ARES-2NC компании Aselsan.

Одновременно со спуском на воду корвета (282) "Хайбар" на предприятии Istanbul Naval Shipyard состоялись закладка киля головного патрульного корабля прибрежной зоны (OPV) P-1220 "Ахисар" и резка первой стали для второго корабля, P-1221 "Кочисар" класса "Хисар" (Hisar), предназначенных для ВМС Турции.