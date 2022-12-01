В США подписан предварительный контракт на создание гидросамолёта-экраноплана по программе Liberty Lifter

Источник изображения: topwar.ru

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) планирует выбрать General Atomics для разработки дальнемагистрального гидросамолёта-экраноплана.

Американским военным исследователям требуется перспективный гидросамолет, способный действовать в том числе в условиях волнения на море и нести полезную нагрузку до 45 тонн на расстояния до 7500 километров.

Официальные лица DARPA в Арлингтоне, штат Вирджиния, объявили в пятницу о заключении с General Atomics предварительного контракта на 8 миллионов долларов по программе Liberty Lifter для разработки тяжелого гидросамолета большой дальности, который способен эффективно работать на сверхмалых высотах.

Источник изображения: topwar.ru

В рамках проекта Liberty Lifter компания General Atomics сосредоточится на разработке гидросамолета-экраноплана с расширенными морскими операциями в условиях открытого мор.

Дальний гидросамолет Liberty Lifter обеспечит плавную работу на волнах высотой от полутора до двух с половиной метров. Кроме этого, General Atomics постарается добиться плавного полета при полете над волнами высотой от 2,5 до 4 метров, с большой подъемной силой на низких скоростях, чтобы уменьшить ударные нагрузки волн во время взлета и посадки на волнах высотой от 1,5 до 2,5 метров.

Ожидается, что гидросамолет сможет работать в районах с интенсивным движением, а также работать в море в течение нескольких недель с длительными периодами между обслуживанием.

Размещение и извлечение амфибийной полезной нагрузки на воде должно осуществляться через носовую и хвостовую части. По требованиям министерства обороны США гидросамолет должен иметь возможность перевозить как минимум две боевые машины-амфибии Корпуса морской пехоты.

Зачастую можно встретить суждение о том, что американцы хотят развить технологии, которые были применены в СССР при создании ракетного экраноплана «Лунь» проекта 903. Он был спущен на воду в 1986 году, а выведен из состава ВС РФ в 2001-м.

Анимация от DARPA TV: