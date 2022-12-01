Минобороны Канады заявило о перехвате патрульного самолета китайскими ВВС

Минобороны Канады: ВВС Китая неоднократно перехватывали канадский патрульный самолет

МОСКВА, 30 ноября/ Радио Sputnik. Самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая в течение нескольких недель перехватывали вылетавший с японской авиабазы канадский патрульный самолет CP-140 Aurora, сообщает телеканал CTV со ссылкой на представителя Минобороны Канады Джессику Ламиранде.

Отмечается, что канадский самолет CP-140 Aurora выполнял наблюдательные полеты в рамках международных усилий по обеспечению соблюдения санкций в отношении КНДР.

"Мы можем констатировать, что эти перехваты происходили регулярно в ходе миссии", – приводит РИА Новости слова Ламиранде.

Самолет совершал вылеты с авиабазы японского острова Окинава с начала октября и вернулся на базу в канадскую провинцию Британская Колумбия только на прошлой неделе, добавила она.

По данным телеканала, Минобороны Канады, ссылаясь на "соображения национальной безопасности", отказалось раскрыть информацию относительно дат воздушных инцидентов, их частоты или типа используемых для этого китайских самолетов.

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