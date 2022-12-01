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Военное обозрение

В МИД предупредили Запад о праве России сбивать гражданские спутники, поддерживающие военные операции ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Космические спутники гражданского назначения, применяемые странами Запада в военных целях для поддержки операций украинской армии, могут стать законной целью для России и быть уничтожены. Об этом заявили в российском МИД.

На орбите Земли находится большое количество спутников гражданского назначения, часть из которых Западом может применяться для поддержания боевых операций ВСУ, вскрытию мест дислокации российских войск, наведению высокоточных операций и т.д., что является нарушением Договора о космосе, предусматривающего исключительно мирное его использование. Россия имеет право уничтожать такие космические аппараты. Сейчас для поддержки ВСУ США и их союзники используют низкоорбитальную группировку спутников.

Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения

- приводит РИА Новости слова директора департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимира Ермакова.

По имеющейся информации, американцы вовсю используют конфликт на Украине для испытаний своих вооружений, в тои числе и перспективных. Касается это и космоса, где обкатывается разработанная Пентагоном концепция перспективной системы управления войсками, способной действовать в любой точке мира. Не исключено, что в данной концепции задействованы и гражданские спутники, выполняющие функции военных.

Мы выступаем за предотвращение применения гражданских коммерческих спутников для выполнения боевых задач

- добавил Ермаков.

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Страны
Россия
США
Украина
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