Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Экипажи штурмовой авиации Су-25 «Грач» оперативно-тактической авиации Восточного военного округа (ВВО) нанесли несколько ракетных ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив замаскированные огневые точки, живую силу и бронетехнику врага. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что штурмовики Су-25 работали в паре и наносили удары с малых высот. Они успешно выполнили боевую задачу и вернулись на аэродром базирования, где специалисты по наземному обслуживанию авиатехники оперативно подготовили экипажи к новому вылету.

«Особого внимания требует контроль за снаряжением самолета, боеприпасами и закрытием всех люков, лючков. Если возникает внештатная ситуация — есть запасной самолет, который снаряжен и всегда готов к боевому вылету», — сказал Сергей Шубин, начальник технико-эксплуатационной части аэродрома.

Летчик Су-25 с позывным Точный также рассказал, что в случае запуска ракет противника ведомый экипажа штурмовиков предупреждает ведущего, прикрывая его.

«Когда долго работаешь в одном и том же ритме, ты привыкаешь ко всему», — поделился он.

Ранее, 28 ноября, стало известно, что экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

До этого, 23 ноября, Минобороны РФ сообщило, что истребитель Су-35С уничтожил вражеский самолет, обнаруженный во время патрулирования. Отмечалось, что экипажи истребителей оказывают поддержку штурмовикам и вертолетам ВКС России при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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