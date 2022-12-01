В МИД РФ назвали условия для диалога с США о стратегической стабильности

МИД России: диалог с США о стратстабильности возможен при наличии адекватного партнера
МОСКВА, 30 ноября/ Радио Sputnik. Диалог с Вашингтоном по вопросу стратегической стабильности возможен при наличии в США адекватного партнера, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Дипломат отметил, что Россия "в принципиальном плане" никогда не отказывалась от диалога.
Временный поверенный в делах США в России Элизабет Руд ранее заявила агентству, что Вашингтон ждет возможности возобновить диалог с Москвой о стратегической стабильности, прерванный, по словам американского дипломата, в связи с ситуацией вокруг Украины.
Ранее радио Sputnik рассказало о разности взглядов Москвы и Вашингтона в вопросе обеспечения стратегической стабильности.