В МИД РФ назвали условия для диалога с США о стратегической стабильности

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.

МИД России: диалог с США о стратстабильности возможен при наличии адекватного партнера

МОСКВА, 30 ноября/ Радио Sputnik. Диалог с Вашингтоном по вопросу стратегической стабильности возможен при наличии в США адекватного партнера, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Дипломат отметил, что Россия "в принципиальном плане" никогда не отказывалась от диалога.

"Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо "дозревание" США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности", – цитирует Ермакова РИА Новости.

Временный поверенный в делах США в России Элизабет Руд ранее заявила агентству, что Вашингтон ждет возможности возобновить диалог с Москвой о стратегической стабильности, прерванный, по словам американского дипломата, в связи с ситуацией вокруг Украины.

Ранее радио Sputnik рассказало о разности взглядов Москвы и Вашингтона в вопросе обеспечения стратегической стабильности.