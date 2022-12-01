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Военное обозрение

Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400

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Источник изображения: topwar.ru

Американская оборонка получает сверхприбыли за счёт обновления оружейных арсеналов США и их сателлитов, запасы которых серьёзно просели в ходе накачивания ВСУ. Прикоснуться к этому финансовому пирогу желают многие производители боевых систем. В частности, в Boeing, испытывающем значительные трудности в гражданском самолётостроении, решили поправить состояние корпорации за счёт военных заказов, предложив передать Киеву малогабаритные высокоточные бомбы GLSDB.

Сразу уже после этой инициативы партнёр Boeing, компания Saab, публикует видео, на котором демонстрируется компьютерная эмуляция работы бомб GLSDB по колонне российской боевой техники, а именно показано поражение зенитно-ракетного комплекса С-400 – радара и пусковых установок.

Кадры, что называется эпичны... Сначала бомбы поражают мост по ходу движения колонны, отрезают пути отхода ударам по арьергардным позициям, затем следует компьютерная графика взрывов каждой из машин в составе указанной колонны.

Графика опубликована подразделением Saab в Финляндии. Власти этой страны после начала спецоперации перестали маскировать своё деятельное участие в миссиях НАТО и заявили о намерении вступить в альянс в целях «сдерживания России». Как будто Россия когда-то в новейшей истории допускала нечто «несдержанное» в адрес Хельсинки.

В рамках открытого противостояния с РФ и появляются подобные видео, демонстрируя мечты местной элиты о разгроме российских войск «высокотехнологичным западным оружием».

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Украина
Финляндия
Продукция
GBU-39
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1 комментарий
№1
01.12.2022 15:06
Цитата, q
В рамках открытого противостояния с РФ и появляются подобные видео, демонстрируя мечты местной элиты о разгроме российских войск «высокотехнологичным западным оружием».
Давайте БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ таких мультиков....
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