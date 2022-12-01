Комитет парламента Хорватии поддержал обучение украинских военных на территории страны

Председатель этого комитета Франко Видович перед заседанием покинул помещение, назвав это обсуждение "нарушением конституции"

БЕЛГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Комитет по обороне Хорватского сабора (парламента) поддержал предложение правительства республики предоставить украинским военным возможность обучения на территории страны. Об этом сообщило в среду Национальное телевидение Хорватии.

Согласно предложению кабмина Хорватии, 80 хорватских военнослужащих станут сотрудничать в рамках военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine), а 100 украинских военнослужащих смогут въехать на территорию Хорватии для обучения.

Предложение правительства поддержали восемь членов комитета, один проголосовал против. В то же время председатель парламентского комитета по обороне Франко Видович перед заседанием покинул помещение, назвав обсуждение "нарушением конституции, поскольку правительство не запросило одобрение президента страны" Зорана Милановича.

Миланович ранее выступил против подготовки украинских военнослужащих на территории своей страны. Он выразил мнение, что миссия по организации тренировочных мероприятий для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС несет в себе опасные последствия.