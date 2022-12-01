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Известия.ru

Появились кадры работы комплекса «Леер-3» по подавлению сотовой связи в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Современный комплекс «Леер-3» предназначен для подавления GSM-связи при помощи помех, передаваемых беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Орлан-10». Кадры работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки «Леер-3» Западного военного округа показало Минобороны РФ в среду, 30 ноября.


«Запускаем БПЛА «Орлан-10» с нагрузкой «Леер-3» для подавления связи GSM, плюс обнаружение их в определенных местах. В основном работаем по лесам, полям, чтобы найти скопление абонентских терминалов сотовой связи противника. Если замечаем эти скопления, то идет команда на поражение этих целей», — рассказал оператор беспилотника Алексей.

Установленный на «Орланы» комплекс «Леер-3» имеет широкий спектр возможностей. Так, он позволяет получить доступ ко всем сотовым телефонам в радиусе десятка километров, заглушить мобильную связь, навести артиллерию на места скоплений абонентов, прослушать разговоры или разослать SMS.

По словам военных радиоэлектронщиков, цели у массовых рассылок разные: помимо психологического давления на украинских боевиков также осуществляется оповещение мирных жителей.

Беспилотник с «Леером» на борту может находиться в воздухе половину суток и вести радиоэлектронную разведку за сотню километров от места старта. Ежедневно российские военнослужащие, используя полученные с помощью беспилотников данные, наносят огневое поражение по десяткам целей.

Ранее, 10 ноября, появились кадры работы расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в зоне СВО. Дроны позволяют проводить круглосуточную разведку районов боевых действий. В результате расчеты корректируют своими точными данными действия своих сослуживцев. Также расчеты выявляют радиосети противника и перехватывают его переговоры.

19 октября Минобороны показало кадры выполнения разведывательных задач подразделениями радиоэлектронной борьбы. Современный комплекс «Леер-3» предназначен для подавления GSM-связи при помощи помех, передаваемых специальным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).


Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Продукция
Леер-3
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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