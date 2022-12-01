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Известия.ru

РСЗО «Град» уничтожили позиции украинских боевиков в ходе проведения СВО

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России в среду, 30 ноября, опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.


После скоростного марша на огневые позиции артиллеристы ЦВО навели установку «Град» на позиции украинских боевиков. В ходе ракетного удара были уничтожены легкобронированная техника и скопление живой силы противника. Завершив боевую задачу, расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня.

Российские военные с помощью «Градов» эффективно подавляют цели противника. 122-миллиметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил, артиллерийские батареи противника.

Ранее, 20 ноября, Минобороны РФ сообщило, что РСЗО «Град» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в ходе спецоперации за неделю уничтожили четыре американские гаубицы М777. Уточнялось, что за тот же период в числе выведенной расчетом из строя техники оказались польская самоходная артустановка «Краб», немецкая артустановка, а также комплекс ПВО «Бук» и РСЗО «Град» противника.

17 ноября «Известия» показал кадры уничтожения взвода украинских националистов с помощью «Градов». Всего ВС РФ нанесли пять ударов по позициям ВСУ, после чего бойцы и съемочная группа покинули позиции, так как противник мог нанести ответный удар.

В октябре корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу расчета РСЗО «Град», состоящего из мобилизованных граждан. Помимо расчетов РСЗО «Град», на запорожском направлении применяется и ствольная артиллерия, которая ведет огонь по укреплениям противника.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
США
Продукция
Град РСЗО
Компании
M777
Минoбороны РФ
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