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ТАСС

В США заявили, что не увидели признаков ухода России с ЗАЭС

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Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, станция не должна становиться военной целью

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. США не видят каких-либо признаков того, чтобы российская сторона начала уход с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир во вторник вечером.

"Мы очень внимательно следим. Мы не можем определенно сказать, что видим какое-либо массовое движение по уходу российской стороны со станции, - сказал Кирби. - Очевидно, что мы с самого начала призывали к этому, [станция] не должна быть милитаризованной". Чиновник повторил тезис американской администрации, что объектом должна управлять украинская сторона.

Представитель Белого дома отметил, что АЭС "не должна становиться военной целью", но не сказал, кто обстреливает станцию.

"Мы бы очень приветствовали, если бы российские войска ушли со станции. Но не можем сказать, что это сейчас происходит", - сказал он. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что на станции находятся сотрудники, занимающиеся лишь обеспечением безопасности объекта.

Минобороны РФ заявляло, что украинские военные после двухмесячного перерыва возобновили обстрелы ЗАЭС. По данным министерства, 19-20 ноября они выпустили по станции по меньшей мере 25 снарядов, один из которых попал в крышу спецкорпуса № 2, где хранится ядерное топливо. ЗАЭС является самой крупной из действующих в Европе атомных станций. Россия взяла ее под контроль 28 февраля. 

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