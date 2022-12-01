В Приморье тральщик "Анатолий Шлемов" провел испытание новейшего оборудования

После завершения проверочных мероприятий корабль будет введен в состав Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Тральщик "Анатолий Шлемов" проекта 12700 "Александрит", построенный для Тихоокеанского флота, во время заводских ходовых испытаний в заливе Петра Великого провел испытания морского телевизионного комплекса и навигационной радиолокационной станции, сообщила в среду пресс-служба флота.

"В ходе очередного этапа ЗХИ на корабле в тестовом режиме было проведено испытание морского телевизионного комплекса, отвечающего всем современным требованиям в решении поставленных задач. Также на выходе в море промышленными специалистами и экипажем новейшего морского тральщика произведено испытание навигационной радиолокационной станции", - говорится в сообщении.

После завершения проверочных мероприятий морской тральщик будет введен в корабельный состав флота с подъемом на нем Андреевского флага.

Морской тральщик "Анатолий Шлемов" - третий для Тихоокеанского флота и седьмой в серии проекта 12700, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе. На Камчатке проходят службу два аналогичных тральщика - "Яков Баляев" и "Петр Ильичев".

Корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стекловолокна. Срок службы такого корпуса больше, а масса - значительно меньше.