Украина рассчитывает на дополнительные поставки средств ПВО из США до конца года

В Вашингтоне точно знают, что Киеву необходимо в ближайшее время, заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины рассчитывает, что до конца года США осуществят дополнительные поставки средств ПВО Киеву. Об этом в комментарии газете Financial Times, опубликованном во вторник вечером на сайте издания, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Наши партнеры точно знают, что нам будет необходимо сегодня, на следующей неделе, в следующем месяце. Однако мы по-прежнему обсуждаем с ними ряд вопросов, которые, как мы считаем, требуется решить. Я говорю о танках, о ракетах большой дальности, о самолетах и, конечно, о ПВО", - сказал Ермак, добавив, что в администрации президента США Джо Байдена ему заявили, что дополнительные поставки средств ПВО "возможны к концу года".

Как указывает издание, администрация Байдена срочно корректирует свои планы, чтобы сделать приоритетом отправку на Украину генераторов и средств ПВО, включая ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS.

"Речь может идти частично о поставках средств ПВО, которые мы можем передать прямо сейчас, и частично о тех, которые можно будет отправить позднее, и сейчас мы изучаем все возможные варианты", - заявил изданию высокопоставленный представитель Пентагона.

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе идет дискуссия о передаче Украине систем ПВО Patriot. В свою очередь корреспондент радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Джефф Селдин со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга написал в Twitter, что Министерство обороны США рассматривает возможность поставок Украине всех видов систем противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе Patriot. Позднее на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что США не планируют передавать Украине системы Patriot.