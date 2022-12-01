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ТАСС

Источник сообщил, что правительство Италии примет отдельный декрет по оружию для Украины

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Специальную поправку о поставках оружия правящая коалиция не будет выдвигать, отметил собеседник ТАСС

РИМ, 30 ноября. /ТАСС/. Правящая коалиция в Италии не будет выдвигать на голосование в Сенате (верхней палате парламента) специальную поправку для продления на весь будущий год поставок оружия Украине. Как сообщил корреспонденту ТАСС во вторник источник в партии "Братья Италии", правительство примет отдельный декрет, который потом должен быть одобрен в парламенте.

"Правительство примет специальный декрет, поправка отозвана", - сказал источник. Он не уточнил, в какой формулировке будет звучать обязательство Рима продолжать снабжать Киев военной помощью. Собеседник агентства не указал, по какому принципу будет формироваться эта помощь.

Ранее сообщалось, что правительство в смешанной поправке, в которой также содержались чисто внутренние вопросы, хотело утвердить продление на год принятого предыдущим кабмином декрета об оказании военной помощи Украине. Его срок истекает в конце этого года.

Одновременно обсуждение этого вопроса идет в нижней палате, где во вторник были представлены сразу несколько резолюций. В частности, резолюция правящего большинства предполагает принятие необходимых нормативных документов для продления передачи оружия Украине. Против направления нового оружия выступают только оппозиционные "Движение "5 звезд" и объединение левых и "зеленых". Бывший премьер-министр и лидер "Движения" Джузеппе Конте настаивает на том, чтобы больше внимания на нынешнем этапе уделялось мирным инициативам, а любой пакет новой военной помощи утверждался в парламенте.

Как отмечает газета Il Fatto Quotidiano, правоцентристское правительство во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони продолжает линию предыдущего кабинета Марио Драги. Хотя при Драги партия Мелони была единственной в оппозиции, по вопросу украинского кризиса она голосовала за оказание всесторонней поддержки Киеву, в том числе военной. Таким образом, после продления декрета об оказании военной поддержки Киеву пакеты с вооружениями, как и раньше, будут засекречены и формироваться без привлечения парламента. Более того, как отмечает издание, в декрете нового правительства может содержаться установка на увеличение оборонного бюджета до 2% от ВВП, как того требует НАТО.

Ранее и премьер-министр Мелони, и министр обороны Гуидо Крозетто заявляли, что помощь Киеву в обороне будет продолжена, а общая линия в отношении РФ сохранена "в соответствии с обязательствами перед союзниками". 

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Страны
Италия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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