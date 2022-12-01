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ТАСС

Последний спутник "Глонасс-М" запустили 28 ноября

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Космический аппарат «Глонасс-М»
Космический аппарат «Глонасс-М».
Источник изображения: Изображение: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Старт прошел с космодрома Плесецк

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Навигационный аппарат "Глонасс" был запущен с космодрома Плесецк в понедельник вечером. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Информационно-аналитического центра координатно-временного обеспечения.

Согласно представленной на сайте информации, запущенный 28 ноября "Глонасс" в настоящий момент находится "на этапе ввода в систему". Ему присвоен 761 номер (16-я рабочая точка).

В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что на орбиту был выведен единственный остававшийся в наземном резерве аппарат серии "Глонасс-М". Теперь в космос будут запускаться только аппараты нового поколения.

В декабре прошлого года источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что последний из наземного резерва спутник "Глонасс-М" снят с хранения.

10 ноября из состава орбитальной группировки ГЛОНАСС был выведен спутник "Глонасс-М" №735 (22-я рабочая точка). Сейчас орбитальная группировка включает 26 аппаратов, 22 из них используются по целевому назначению, два - на этапе ввода в систему, один - в резерве, еще один - на этапе летных испытаний.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк в 18:17 мск 28 ноября. Космический аппарат в расчетное время был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат". Сообщалось, что спутнику был присвоен порядковый номер "Космос-2564". С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. 

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Продукция
Глонасс-М
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
Союз-2 РН
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