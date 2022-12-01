Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Германия поставит вооруженным формированиям марионеточного киевского режима партию тяжелых танковозов и полицейских бронеавтомобилей. Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Речь идет о десяти Oshkosh M1070 американского производства. Такие четырехосные автомобили, запущенные в серию в 1992 году, используются для буксировки полуприцепов, способных транспортировать любой существующий на вооружении стран НАТО основной боевой танк массой до 70000 кг. Например, Abrams M1А2 SEP V3 или Challenger 2.

Как предполагается, ВСУ их будут использовать для перевозок 55-тонных 155-мм самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

M1070 весит 19500 кг. Его длина - более 9 м, ширина - 2,59 м, высота - 3,96 м. Мощность двигателя в зависимости от модификации: 500 или 700 л.с.

Коробка передач - автоматическая. Максимальная скорость по шоссе зависит от версии машины: от 71 до 81 км/ч.

Запас хода по топливу - не менее 520 км. Вместимость: водитель и еще пять военнослужащих. Кабина может иметь бронирование.

Ранее сообщалось, что несколько таких тягачей, эксплуатировавшихся у американской армии, уже поставлены силам необандеровцев.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Германские бронеавтомобили Thyssen-Henschel TM-170 (4х4) создавались для выполнения полицейских функций, например подавления массовых беспорядков. Часть также использовалась в пограничной охране.

Серийное производство началось сорок три года назад. Боевая масса - 11650 кг. Длина - 6,14 м, ширина - 2,47 м, высота - 2,32 м. Клиренс - 0,48 м.

Мощность дизельного двигателя - 240 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч, на плаву - 9 км/ч.

Емкость топливных баков - 200 литров, что дает возможность проехать 870 км. Толщина брони - 8 мм. Вместимость: два члена экипажа и десять человек десанта. Имеется вариант с вращающейся башней, в которой находится 20-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет.

Пока говорится об отправке 53 единиц, которые предполагается использовать как бронетранспортеры, для чего они не очень годятся, так как имеют очень посредственную по современным меркам защиту и плохую проходимость.

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