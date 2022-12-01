Зеленский считает, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн

Президент Украины отметил, что система шефства позволит странам и компаниям заняться восстановлением конкретного региона, города, сферы или предприятия

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления страны потребуется свыше $1 трлн, а к этому процессу Киев планирует привлечь западные страны, передав под их шефство области и города.

"Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем работ - более триллиона долларов", - сказал он во вторник в видеообращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, представляя кандидатуру Одессы на проведение "Экспо-2030".

Зеленский добавил, что система шефства позволит странам и компаниям заняться восстановлением конкретного региона, города, сферы или предприятия. "Мы уже видим интерес к шефству со стороны Франции и Великобритании, Нидерландов и Германии, Дании и Финляндии, Италии и Турции, Польши и Португалии, Чехии и Словении, Латвии и Эстонии, Швейцарии и Словакии, Австрии и Греции, Канады и США, Японии и Австралии", - сообщил он.

Между тем еще 25 октября украинский президент обвинял другие государства в том, что Киев не получил ни цента на восстановление страны.