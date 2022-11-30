Украина разорвала соглашение с Белоруссией в сфере исследования космического пространства

Украинские власти стали отказываться от заключенных с Минском соглашений после начала военной операции РФ

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Кабмин Украины в одностороннем порядке разорвал соглашение с правительством Белоруссии о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соответствующее решение принято на заседании во вторник, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие рамочного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что соглашение было заключено в Киеве 12 июня 2009 года.

С весны украинские власти начали денонсировать соглашения с Белоруссией. Кабмин Украины уже разорвал соглашения с белорусским правительством о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонной промышленности, о сотрудничестве в сфере молодежной политики, а также в сфере геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли. В офисе украинского президента сообщали, что государство прекратило действие соглашений о научном сотрудничестве с Национальной академией наук Белоруссии. Государственная архивная служба Украины тоже денонсировала соглашение с белорусской стороной.

9 июня Киев в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Минском. Тогда же власти Полтавы прекратили соглашение о сотрудничестве с Барановичами, а город Канев Черкасской области отказался от побратимства с белорусским Кобрином. 30 мая власти Николаева заявили о прекращении сотрудничества с белорусскими городами Могилев и Браслав, Николаев также в одностороннем порядке разорвал договор о побратимстве с Могилевом.