Войти
ТАСС

Украина разорвала соглашение с Белоруссией в сфере исследования космического пространства

141
0
0
Ua_NCAU_logo
Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) .

Украинские власти стали отказываться от заключенных с Минском соглашений после начала военной операции РФ

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Кабмин Украины в одностороннем порядке разорвал соглашение с правительством Белоруссии о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соответствующее решение принято на заседании во вторник, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие рамочного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что соглашение было заключено в Киеве 12 июня 2009 года.

С весны украинские власти начали денонсировать соглашения с Белоруссией. Кабмин Украины уже разорвал соглашения с белорусским правительством о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонной промышленности, о сотрудничестве в сфере молодежной политики, а также в сфере геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли. В офисе украинского президента сообщали, что государство прекратило действие соглашений о научном сотрудничестве с Национальной академией наук Белоруссии. Государственная архивная служба Украины тоже денонсировала соглашение с белорусской стороной.

9 июня Киев в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Минском. Тогда же власти Полтавы прекратили соглашение о сотрудничестве с Барановичами, а город Канев Черкасской области отказался от побратимства с белорусским Кобрином. 30 мая власти Николаева заявили о прекращении сотрудничества с белорусскими городами Могилев и Браслав, Николаев также в одностороннем порядке разорвал договор о побратимстве с Могилевом. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Украина
Похожие новости
03.11.2022
Россия и Белоруссия начали подготовку к учениям «Щит Союза – 2023»
17.03.2021
Politico (США): Может ли Путин предпринять еще одно вторжение?
09.03.2021
"Перемирие сломалось": что началось в Донбассе
01.03.2021
Оптимизация состава белорусской армии – процесс непрерывный
22.11.2017
"Русские заплатят": США пугают ракетами
20.11.2017
Из сотен тысяч батарей. Самые мощные удары русской артиллерии
28.10.2013
Коллеги и друзья о Вячеславе Богуслаеве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:36
  • 38968
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем