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ТАСС

США не видят изменений ядерных планов РФ после переноса встречи по ДСНВ

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Патрик Райдер
Патрик Райдер.
Источник изображения: Минобороны США

Заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ было запланировано на 29 ноября - 6 декабря

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. США не видят каких-либо признаков того, что Россия может применить ядерное оружие на Украине. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер, отвечая на вопрос о том, повлиял ли каким-то образом на ситуацию перенос российско-американских контактов, касающихся Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"До настоящего момента мы не видели ничего, что могло бы указывать на принятие Россией решения использовать ядерное оружие на Украине", - сказал он.

В понедельник в МИД РФ сообщили, что заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ, ранее запланированное на 29 ноября - 6 декабря в Каире, переносится на более поздний срок. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
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