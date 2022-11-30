Медведев: НАТО должна покаяться перед человечеством и быть распущена

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что НАТО должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить им грехи", - заявил Медведев, уточнив, что цивилизованным странам альянс ни к чему.

Медведев также указал, что значимость организации сильно преувеличена, а действует она исключительно в интересах "кучки англосаксонских стран и их прихвостней".

Большинство людей на планете проживают на территориях, которые не входят в состав стран-участниц альянса, указал Дмитрий Медведев.

"В странах НАТО проживает не более 12% населения планеты", - отметил он.