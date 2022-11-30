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ТАСС

Байден: администрация США будет работать с Конгрессом над продолжением помощи Киеву

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Win McNamee/ Getty Images

Американский лидер отметил, что этот вопрос вызывает разногласия в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Оказание Украине дальнейшей финансовой помощи превратилось в Вашингтоне в вызывающий разногласия вопрос, однако американская администрация намерена работать с Конгрессом США над продолжением ассигнований в интересах Киева. Об этом заявил во вторник на встрече с руководством Конгресса в Белом доме президент Джо Байден.

"Мы будем работать вместе - надеюсь, будем работать вместе, - чтобы обеспечить финансирование деятельности правительства, [в том числе по таким линиям, как] ковид и война на Украине. Все это вызывающие споры, но важные вопросы", - сказал глава вашингтонской администрации.

Встреча была посвящена законотворческим приоритетам американского правительства до конца текущего года. В начале 2023 года к работе приступит Конгресс следующего созыва, большинство в Палате представителей которого будет у оппозиции в лице Республиканской партии. Речь идет о нижней палате Конгресса. В Конгрессе действующего созыва контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом сохраняют демократы, в ряды которых входит Байден.

Некоторые республиканцы в преддверии промежуточных выборов в США 8 ноября и после них неоднократно предупреждали о намерении добиваться более пристального рассмотрения вопроса о целесообразности дальнейшего предоставления властям в Киеве многомиллиардной американской финансовой помощи. С таких позиций выступал в том числе лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти. В Конгрессе следующего созыва он, как ожидается, займет пост спикера Палаты представителей.

При этом Байден подчеркнул на встрече, что рассматривает в качестве ключевой проблемы не достижение консенсуса по оказанию содействия Украине, а предотвращение в США забастовки работников системы железнодорожного транспорта. "Я попросил четырех ключевых руководителей Конгресса прийти, чтобы поговорить о том, чем мы будем заниматься в плане законотворческой деятельности до Рождества. Сделать предстоит многое, включая урегулирование ситуации вокруг [возможной] забастовки железнодорожников. <...> Считаю, что Конгресс должен действовать, чтобы предотвратить ее. Задача сложная, но считаю, что мы должны этого добиться. Есть риск для [всей] экономики [США]", - отметил президент.


Угроза забастовки

Ранее один из крупнейших профсоюзов американских железнодорожников SMART проголосовал против заключенного в сентябре при посредничестве администрации Байдена предварительного соглашения с отраслевыми компаниями. По данным Ассоциации американских железных дорог, экономические последствия стачки будут далеко идущими и разрушительными для многих американцев, поскольку отрасль - это более 1 млн рабочих мест, а простой поездов может привести к ежедневным убыткам в размере $2 млрд.

Если спор не удастся урегулировать, то американский железнодорожный транспорт может охватить первая за почти три десятилетия забастовка. Профсоюзы требуют улучшения условий труда, повышения заработной платы. По их мнению, условия работы на железнодорожных линиях не учитывают в должной мере интересы трудящихся. В настоящее время 7 из 12 профсоюзов железнодорожников утвердили договоренности, однако против высказались крупнейшие объединения.

Как отмечала газета The Washington Post, забастовка может начаться 5 декабря, она в том числе поставит под угрозу поставки угля и снабжение страны питьевой водой, а также остановит пассажирские перевозки и отгрузку товаров в преддверии праздников. 

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